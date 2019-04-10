نائب يتحدث عن "نكبة جديدة" في البصرة

تحدث النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، الأربعاء، عن "نكبة جديدة" لحقت بالمحافظة، فيما أكد أن البرلمان سيكون له وقفة يوم غد باستضافة امين عام مجلس الوزراء حول وضع البصرة.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إن "محافظة البصرة تعرضت إلى موجات سيول كبيرة كجزء مما حصل في باقي المناطق بالعراق وقد تدمرت العديد من المنازل والقرى في نكبة جديدة تضاف للبصرة وتضاف الى باقي النكبات من التلوث والامراض".
ودعا النائب عن البصرة، الحكومة إلى "إطلاق جزء من تخصيصات الطوارئ لتعويض المتضررين من العوائل والفلاحين", مبيناً "أننا استبشرنا خيراً بقرار الحكومة احتساب الاضرار".
وشدد على "ضرورة الاسراع في تشكيل خلية ازمة لتعويض ابناء المحافظة المتضررين"، مؤكداً أن "البرلمان سيكون له يوم غد وقفة باستضافة امين عام مجلس الوزراء حول الموضوع".
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