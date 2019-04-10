جنايات الكرخ تصدر حكما بالإعدام لإرهابي اشترك في مفارز "داعش"

الخليج 365/ بغداداصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاربعاء، حكما بالاعدام شنقا بحق شخص مدان بالانتماء لعصابات داعش الارهابية.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اصدرت، اليوم، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان منتي الى عصابات داعش الارهابية وشتراكه في دورات عسكرية والعمل بما يسمى بديوان الخدمات، ومن بعدها الاشتراك في مفارز عسكرية للعمل ضد القوات الامنية".



واضاف أن "الحكم بالاعدام صدر استنادا لاحكام المادة 4 /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

