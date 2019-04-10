عبد المهدي: حاولنا دوليا وقف قرار ترمب اعتبار الحرس الثوري ارهابيا

اسماء السيد - أسامة مهدي: أعلن رئيس الوزراء العراقي ان حكومته اجرت اتصالات دولية لايقاف قرار ترمب بإعتبار الحرس الثوري الايراني ارهابيا. واشار الى انه سيزور السعودية قريبا لتوقيع 13 اتفاقية مشتركة مؤكدا ان بلاده تنأى بنفسها عن الصراعات الاقليمية والدولية.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الثلاثاء عقب الاجتماع الاسبوعي لحكومته وتابعته ""الخليج 365"" ان العراق تدخل لايقاف قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب بادراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الارهاب.

وكشف عن اتصالات دولية اجرتها حكومته مع السعودية ومصر والولايات المتحدة لايقاف القرار الاميركي هذا قائلا "حاولنا ايقاف القرار الاميركي بخصوص الحرس الثوري من خلال اتصالات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحتى الادارة الاميركية لكن ترمب كان مصرا على قراره".

واضاف "لا توجد حاجة لمسك العصا من الوسط فالعراق اصبح له دور كبير على مستوى العالم وسنستمر بعلاقاتنا الجيدة مع كل الاطراف".

وشدد على ان العراق لن يكون ساحة للصراعات الدولية وسيحتفظ بعلاقاته مع الجميع وينأى بنفسه عنها . وكشف ان بلاده قد ابلغت واشنطن وطهران انها لاتريد ان يكون العراق ساحة لصراعاتهما.

واشار الى ان مؤتمرا برلمانيا لجوار العراق سيعقد في بغداد قريبا بمشاركة السعودية وايران.

زيارة قريبة للسعودية لتوقيع اتفاقات مشتركة

ومن جهة اخرى اكد عبد المهدي انه سيقوم قريبا بزيارة الى السعودية لتوقيع اتفاقيات على غرار الاتفاقيات التي عقدتها حكومته مع إيران والأردن مؤخرا.. مشددا على ان العراق عاكف على تفعيل المصالح المشتركة مع دول الجوار والإقليم.

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واكد ان العراق يريد أن يكون مركز ثقل إقليمي ولن ينضوي في أي محور وشدد على أن " الاسبوع الماالعراق لن يكون طرفا في أي نزاع إقليمي".

وقال إن "حل الخلافات هو منطقنا وبوصلتنا في التعاطي مع محيطنا الإقليمي".

ومن المنتظر ان يوقع عبد المهدي في الرياض 13 اتفاقية قد تم التوصل اليها مع الوفد السعودي المشارك في اجتماعات المجلس الاعلى المشترك بين البلدين التي عقدت مؤخرا في بغداد اضافة الى منح المستثمرين السعوديين فرص عمل في العراق.

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت الاسبوع الماضي على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي العراق ووالسعودية من شأنها المساعدة على تطور علاقات البلدين ومواصلة العمل لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بينهما. وتتعلق الاتفاقات بمجالات الطاقة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء ومنح القطاع السعودي الخاص 186 فرصة استثمارية في جميع المجالات.

مواجهة الفساد

واكد عبد المهدي ان حكومته تواصل العمل لمحاصرة الفساد وتوطين الرواتب الذي يعتبر احد الاجراءات التي يتم العمل بها كونها تطوق الفساد وتحد من الفضائيين لان الفساد هو منظومة وليس سراقا ولصوصا بحسب قوله.

واشار الى ان حكومته حاولت وضع ثلاثة مستويات للفساد لكي لا تغرق فيه، منوها الى ان هناك 40 ملفا تتعلق باهم مواضيع الفساد في البلاد منها تهريب النفط والمخدرات حيث تحاول التعرف على بنيتها لكي تحاربها.

وكشف عن اصدار امر يقضي بانتقال المحققين القضائيين الى مراكز الشرطة تجنبا لابتزاز المواطنين"، موضحا ان هؤلاء المحققين على دراية تامة بالقوانين ومن شانهم منع حصول اي ابتزاز من هذا النوع.