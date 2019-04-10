النزاهة تضبط تلاعباً في قوائم قطع أراضٍ مُخصَّصة للقوات الأمنية في بابل

الخليج 365/ بغدادكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط حالات تلاعب في قوائم توزيع قطع أراضٍ سكنية لغرض تخصيصها لغير مستحقيها في محافظة بابل.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في بابل الذي انتقل إلى بلدية الحلة تمكن من ضبط مسؤول الأملاك فيها؛ لقيامه بالتلاعب واستبدال القوائم الخاصة بقطع الأراضي المخصصة لشهداء وجرحى القوات الأمنية، إضافة إلى قوائم أخرى تخص استبدال قطع الأراضي المخصصة لهم بأقيام واطئة".



وأضاف البيان، أن "التحقيقات الأولية قادت إلى أن مسؤول الأملاك قام بالتلاعب بقوائم الأراضي واستبدالها بقطع متميزة وذات أقيام مرتفعة؛ بغية تخصيصها لأشخاص متنفذين عبراستغلال فقرة تخصيص قطع أراض بأقيام واطئة لشهداء وجرحى القوات الأمنية؛ بغية شرائها وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة"، لافتة إلى "عدم قيام بلدية الحلة باتخاذ أية إجراءات بصدد التلاعب الحاصل في تخصيص قطع الأراضي التي تقدر قيمتها بمليارات الدنانير".

وأشارت الدائرة، إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع المبرزات المضبوطة، وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة التحقيق، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وضبط كل ما يتعلق بالموضوع ومنع اتخاذ أية إجراءات بهذا الخصوص؛ حفاظا على المال العام".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، في شهر كانون الثاني الماضي، إعادة عقار في محافظة بابل مساحته 13 دونما تبلغ قيمته أكثر من سبعة مليارات دينار إلى وزاة المالية.

