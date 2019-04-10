السومرية HD على قمر عرب سات والتردد 11862

ابتداءً من منتصف هذه الليلة (الأربعاء – الخميس) يمكن لجميع مشاهدي قناة السومرية متابعتها على القمر الصناعي عرب سات على التردد 11862 للحصول على صورة عالية الجودة HD . وتجدون في الصور المرفقة في هذا التقرير جميع التفاصيل الرقمية لاستقطاب المحطة عبر قمر عرب سات.

تجدر الإشارة إلى أن السومرية لا تزال موجودة على قمر النايلسات على التردد 12360 .





و"عرب سات" أو "منظمة الإتصالات الفضائية العربية" هي سلسلة من الأقمار الصناعية للاتصالات والبث التي تمتلكها جامعة الدول العربية والتي تأسست عام 1976، ويستفيد من خدماتها ملايين المنازل في أكثر من 100 بلداً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، كما تلعب دوراً كبيراً في تقديم مجموعة كاملة من خدمات البث الفضائي والإذاعي، والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات النطاق العريض وحلول شبكات نقل البيانات المتقدمة والاتصالات متعددة القنوات والوصول للإنترنت للكيانات الحكومية والجهات التجارية.