صالح والجبوري يؤكدان على ضرورة دعم جهود استكمال الكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الأربعاء، على ضرورة دعم الجهود المبذولة لاستكمال تشيكل الكابينة الوزارية.

وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "رئيس مجلس النواب السابق التقى، اليوم، برئيس الجمهورية برهم صالح، وجرى خلال القاء التاكيد على ضرورة دعم الجهود المبذولة لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية، بالاضافة الى المضي قدما بمشروع مكافحة الفساد في بقية مفاصل لتقديم افضل الخدمات للمواطنين".



وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا آخر المستجدات على الساحة السياسية وتطورات الأوضاع الاقليمية، ودعا الجانبان الى ضرورة تقارب وجهات النظر في المنطقة والانفتاح على دول الجوار لتحقيق مصلحة البلد".