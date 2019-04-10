الجملة العصبية: ١٦٥٧ حالة طارئة في اذار بينها ٦٨٩ سقوط من مرتفع و٢٢٠ حادث سير

الخليج 365/ بغدادأعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، الاربعاء، عن استقبالها أكثر من ١٦٥٧ حالة طارئة خلال شهر اذار الماضي بينها ٦٨٩ حالة سقوط من أماكن مرتفعة و٢٢٠ حالة لحوادث السير والدراجات، مبينا ان معظم الحالات إصاباتها بالرأس ما تسبب بكسر الجمجمة ونزف بالدماغ.

وقال مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مستشفى جراحة الجملة الصبية تستقبل وعلى مدار الساعة حالات طارئة فضلا عن الحالات المحالة من المستشفيات لإصابات الرأس والجلطات والطلق الناري".



وأضاف أن "طوارئ المستشفى استقبلت خلال شهر اذار الماضي أكثر من ١٦٥٧ حالة طارئة"، مشيرا الى ان "من بين الحالات ٦٨٩ حالة سقوط من أماكن مرتفعة تسببت لهم بكسر عظم الجمجمة ونزف دماغي وأحيلوا الى العمليات الجراحية الطارئة".

وتابع الدلفي ان "حالات السقوط من اماكن مرتفعة تراوحت مابين أطفال وشباب إثناء العمل خاصة في إعمال البناء والحدادة وغيرها"، لافتا الى ان "هناك ١٧٨ حالة طارئة وردت نتيجة حوادث السير تسببت بإصابات بالرأس بعضهم توفي لشدة الإصابة و٤٢ إصابة بحوادث الدراجات النارية والتك تك معظمها بالرأس والحبل الشوكي".

وتابع ان "من بين الحالات الطارئة الواردة أكثر من ٣٨٤ جلطة دماغية غالبيتهم ممن هم فوق الـ ٥٠ عاما فضلا عن حالة إصابة رصاصة بالرأس نتيجة الرمي العشوائي إضافة الى مئات الحالات من نوبات الصرع والشجار والتعرض لشدة خارجية وورم دماغي وغيرها".

وأكد الدلفي ان "جميع الحالات الواردة تلقت الإسعافات الأولية ومن ثم تمت الإحالات مابين العناية المركزة والردهات والعمليات وبعضها تحتاج الى نقل لمستشفيات أخرى لوجود إصابات ثانوية خارج الرأس".

