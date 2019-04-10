محاكم البصرة تصدر 1614 حكماً منها أربعة بالإعدام خلال ثلاثة أشهر

الخليج 365/ البصرةأعلن المكتب الإعلامي في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الأربعاء، أن المحاكم الجزائية في المحافظة أصدرت 1614 حكماً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، أربعة منها بالإعدام شنقاً.

وجاء في بيان للمكتب اطلعت عليه الخليج 365، أن "المحاكم الجزائية المتمثلة بمحاكم الجنايات والجنح والأحداث والمحكمة الجمركية ومحكمة العمل أصدرت 1614 حكماً في القضايا المعروضة أمامها اعتباراً من بداية العام الحالي ولغاية يوم (31 آذار 2019)، وقد أنجزت 79% من الدعاوى المعروضة عليها"، مبيناً أن "محاكم الجنايات أصدرت 352 حكماً، منها أربعة أحكام بالإعدام، و151 حكماً بالسجن المؤبد والمؤقت، فيما أفرجت عن 53 متهماً لعدم كفاية الأدلة ضدهم".



ولفت المكتب ضمن البيان، إلى أن "محاكم الجنح البالغ عددها 13 محكمة أصدرت 1032 حكماً، منها 154 حكماً بالحبس، و41 حكماً بالحبس والغرامة، و165 حكماً بالغرامة، وأفرجت عن 99 متهماً لعدم كفاية الأدلة"، مضيفاً أن "محكمة الأحداث في البصرة أصدرت أحكاماً في 104 دعوى جزائية تضمنت اتخاذ تدابير ضد متهمين من الأحداث، بما في ذلك الحبس والحبس مع وقف التنفيذ وأحكام التدبير ومراقبة السلوك وتسليم الأحداث الى ذويهم".

يذكر أن السلطة القضائية في محافظة البصرة شهدت في غضون الأعوام القليلة الماضية توسعاً ملحوظاً في عملها من حيث زيادة عدد القضاة وافتتاح محاكم جديدة في عدد من مناطق الأقضية والنواحي.

