تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة من سرب صور المتهم الذي اساء للامام الكاظم بالنجف

الخليج 365/ النجفوجه محافظ النجف لؤي الياسري، الاربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة من سرب صور المتهم الذي اساء للامام الكاظم في المحافظة.

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "التزاماً بهوية النجف المقدسة وأبرز سماتها وإحترام حقوق الفرد والمجتمع وضمان حرية الرأي ضمن أطر الدستور والقانون وثوابت المدينة وخصوصيتها المجتمعية والدينية، وتعبيراً عن حرصنا بالإطلاع الكامل على مجريات التحقيق للمتهم علي سرور الموقوف قضائياً على خلفية إسائته للإمام الكاظم (ع) في ذكرى وفاته فضلاً عن إعترافه بالإنتماء لتنظيم إرهابي وللوقوف على حقيقة الاثارات حول الموضوع، قررنا تشكيل لجنة من المختصين ورجال القانون ومؤسسات حقوق الإنسان في المحافظة لزيارة المتهم والتحقق ميدانياً حول تلك الإدعاءات".



واضاف ان "الاسماء اللجنة المكلفة من المختصين علي الشيباني نقيب المحامين في النجف الاشرف/ رئيساً، ومنتظر النعماني رئيس اتحاد الحقوقيين في النجف الاشرف / عضواً، واياد الجبوري رئيس فرع نقابة الصحفيين فرع النجف الاشرف / عضواً، وفرزدق ابراهيم مدير مفوضية حقوق الانسان في النجف الاشرف / عضواً، وعامر الغريفي امين عام مركز الراصد لحقوق الانسان / عضواً، والحقوقي عمار عبد الرزاق مجيد ممثل محافظ النجف الاشرف / عضواً".

وتابع انه " في الوقت نفسه ولإحترام القوانين قررنا تشكيل لجنة تحقيقية لتشخيص ومحاسبة المتسببين في تسريب الصور الفوتغرافية للموقوف والتي إنتشرت في وسائل التواصل الإجتماعي".

واعلنت مديرية شرطة النجف، في السابع من نيسان 2019، ان المتهم الذي اساء للامام الكاظم اعترف بانتماءه لـ"داعش"، داعية أبناء المحافظة للتعاون معها وافشال مخططات الزمر الإرهابية، فيما انتشرت صورا للمتهم في مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتجازه.

