التربية: الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية ستجري في الجامعات والكليات والمعاهد

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن إجراء الامتحانات العامة لمرحلة الدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 في الجامعات والكليات والمعاهد.

وجاء في بيان لمديرية العلاقات والإعلام بالوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافقت على اداء الامتحانات العامة لمرحلة الدراسة الإعدادية في الجامعات والكليات والمعاهد كافة للعام الدراسي 2018-2019 للدورين الأول والثاني".



وأضاف البيان، أن "الوزارة أبلغت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا إقليم كردستان للتنسيق مع الجامعات والكليات والمعاهد لاستلام القاعات اعتباراً من تاريخ 22/6/2019 لغرض تهيئة وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لإنجاح سير الامتحانات".