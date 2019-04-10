مجلس الوزراء يخول التربية صلاحية شراء متطلبات الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة التربية، الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على تخوليها صلاحية شراء متطلبات الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2018-2019 من الاسواق المحلية مباشرة.

وقالت مديرية العلاقات والإعلام بالوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على تخويل وزارة التربية صلاحيات شراء متطلبات الامتحانات العامة النهائية للعام الدراسي 2018-2019 من الأسواق المحلية مباشرةً".



وأوضح البيان، أن "المبالغ تصرف من تخصيصات الامتحانات في الموازنة للسنة المالية 2019"، مشيرةً إلى أن "الوزارة أبلغت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا إقليم كردستان بهذا الإجراء".