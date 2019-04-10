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اعلنت قيادة عميليات بغداد، الاربعاء، عن اعادة افتتاح طريق في منطقة الكاظمية مغلق منذ سنوات.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، في الاستمرار بفتح الطرق المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية من مختلف احياء وشوارع العاصمة بغداد لغرض تسهيل حركة المواطنين والتخفيف من الزخم المروري، افتتح اللواء الركن قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية عدد من الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية المقدسة".
واضافت ان "هذه الطريق هي طريق النزول من جسر ١٤رمضان باتجاه ساحة عبد المحسن وطريق ساحة عدن وساحة جده"، مشيرا الى انه "امر برفع عدد كبير من الكتل الكونكريتية من بعض الشوارع الفرعية ضمن المنطقة".
يذكر أن قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد افتتحتا عدداً كبيراً من الشوارع المغلقة، بعد تحسن الوضع الأمني في العاصمة بغداد.
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