مفارز شرطة بابل تنقذ حدث حاول الانتحار شنقاً وسط الحلة

الخليج 365/ بابلأعلنت قيادة شرطة بابل، الثلاثاء، عن انقاذ "حدث" حاول الانتحار شنقا في ساحة للعب كرة القدم وسط الحلة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد ورود بلاغ الى قسم شرطة الاقضية مفادها قيام حدث تولد (2005) بربط حبل على رقبته مربوط باحد الاعمدة الموجودة في ساحة مخصصة للعب كرة القدم بمنطقة حي العسكري وسط مدينة الحلة, في محاولة منه للانتحار , تمكنت قوة من القسم من انقاذه وهو في انفاسه الاخيرة".



وأضافت أنه "تم نقله إلى مستشفى الحلة الجراحي لتلقي العلاج", مؤكدة أن "الحدث علل اسباب اقدامه على الانتحار عائدة لمشاكل عائلية يعاني منها".