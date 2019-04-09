رغد تستذكر رحيل نظام والدها: أسقطوا القيم الانسانية وأدخلوا الطائفية

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في الذكرى السادسة عشر لسقوط نظام والدها في مثل هذا اليوم من عام 2003 استذكرت رغد صدام حسين الابنة الكبرى لوالدها هذه المناسبة بهجوم حاد ضد خلفائه و"محتلي" العراق مؤكدة ان يومهم بات قريبا.

وكتبت رغد المدرجة على قوائم المطلوبين في بلدها على تويتر الثلاثاء قائلة "في مثل هذا اليوم سقطت كل القيم الانسانية والاخلاقية واستبيح البلد من اقصاه الى اقصاه وترملت النساء وقتل الاطفال والشيوخ وهدمت الجوامع ودخل مفهوم جديد الى بلدي اسمه (الطائفية) ادخله المحتل وكلابه الذين بات يومهم قريبا باذن الله".

وأضافت في تغريدتها، التي اطلعت على نصها ""الخليج 365""، ويتوقع أن تثير ردود أفعال غاضبة من سياسيي البلاد المعادين لنظام والدها قائلة.. "لاتحزن إن الله معنا.. يرونه بعيدا ونراه قريبا باذنه تعالى .. ويامحلى النصر بعون الله".

ورغد صدام حسين المولودة في الثاني من سبتمبر عام 1968 هي الابنة الكبرى للرئيس العراقي السابق صدام حسين من زوجته ساجدة خير الله وهي أرملة حسين كامل وزير الدفاع السابق الذي حاول الانشقاق على صدام وهرب إلى الأردن وبعدها عاد للعراق بعد عفو من صدام لتتم تصفيته من قبل عائلته عام 1996.. وقد أنجبت رغد منه 5 أبناء هم علي وحرير ووهج وصدام وبنان.

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صدام حسين بين زوجته ساجدة وابنته الكبرى رغد

وتقيم رغد مع أولادها في العاصمة الأردنية عمان بضيافة العائلة الهاشمية المالكة وتعتبر الوحيدة من عائلة صدام حسين التي تدخلت سياسياً بعد الغزو الأميركي للعراق إثر اعتقال والدها متأثرة كثيرا بشخصية والدها وكانت تصلها رسائله من معتقله قبل إعدامه اواخر عام 2006. وقد قادت سابقا حملات إعلامية واسعة تدعو فيها إلى "اسقاط الحكومة العراقية الحالية وهي مطلوبة من القضاء العراقي حالياً.

وقد ظهرت في مجمع النقابات المهنية بعمان خلال مظاهرة شعبية لتأبين صدام حسين عشية تنفيذ حكم الإعدام به حيث كانت ترتدي ثياب الحداد وتضع نظارة سوداء وقد حظرت إلى مكان التجمع من أجل تقديم الشكر للحاضرين من ممثلي النقابات المهنية ومحامي فريق الدفاع عن صدام وعراقيين مقيمين في عمان.

وكان مصدر رسمي عراقي قال في مثل هذا اليوم من العام الماضي أن الأردن رفض بشكل قاطع طلب بعض الجهات العراقية تسليم رغد مؤكدا انها لم تشارك بأي نشاط يضر العراق سياسيًا أو أمنيًا في الأراضي الأردنية. وشدد على ان ابنة الرئيس السابق صدام حسين لم يثبت تورطها في أي عملية عنف في العراق بعد عام 2003 لكن هناك جهات زجت باسمها لأسباب معروفة منها انتخابية وأخرى طائفية .

وأضاف أن الأردن ومن خلال مسؤولين في المخابرات الأردنية قد أكدوا للعراق استحالة تسليم أي من أفراد أسرة الرئيس الراحل وأبلغوا جهات عراقية رسمية بأن الأردن تلتزم بالعادات والتقاليد العربية وكونهم دخلاء لا مجال للمساومة عليهم نافين أن تكون رغد أو أي من أفراد عائلة صدام مارست أي نشاط سياسي أو أمنى مضر بالعراق.

