منتسبو الجيش والشرطة "المفصولين" في الموصل يتظاهرون للمطالبة بإعادتهم للخدمة

نظم العشرات من منتسبي الجيش والشرطة "المفصولين" في مدينة الموصل، الثلاثاء، أمام ديوان محافظة نينوى للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من منسبي القوات الامنية من الجيش العراقي والشرطة، نظموا، صباح اليوم تظاهرة في امام مبنى ديوان محافظة نينوى للمطالبة باعادتهم الى الخدمة.
ونقل مراسلنا عن المتظاهرين قولهم، إنهم ذاقوا الأمرين وعانوا ولوحقوا واتهموا في وقت تنظيم القاعدة قبل 2014 وسيطرة داعش على مدينة الموصل في 2014.
يذكر أن هذه التظاهرة هي الأولى التي تحدث منذ تسلم خلية الازمة زمام إدارة المحافظة.
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