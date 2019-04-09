تحقيق الكوت: تقنية المعلومات تساهم بالقبض على متهم بقتل أستاذ جامعي

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الكوت التابعة لرئاسة استئناف واسط الاتحادية، الثلاثاء، اعترافات متهم بقتل أستاذ جامعي بمساعدة متهمان آخرين .

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة تحقيق الكوت وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متهم قام بقتل أستاذ جامعي يعمل تدريسي في جامعة نيسان عن طريق تقنية المعلومات وتتبع هاتف المجنى عليه".



واضاف انه "تم تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف بارتكاب الجريمة لأجل الاستحواذ على مبالغ مالية كانت بحوزة الأستاذ الجامعي "، مشيرا الى ان "المحكمة دونت أقوال المتهمين وتمت إحالتهم وفق القانون للمحاكم المختصة".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

