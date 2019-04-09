بالصور.. "اعدام الصناعة العراقية" وتشييعها في التحرير

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تظاهر العشرات من المواطنين، الثلاثاء، للمطالبة بحماية المنتج الوطني وايقاف الاستيراد الاجنبي.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من اصحاب المعامل والمصانع العراقية تظاهروا اليوم، في ساحة التاحرير وسط بغداد، لمطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتفعيل قانون خاص يحمي المنتج المحلي وايقاف استيراد الاجنبي.
واضاف المراسل ان المتظاهرين اعتبروا ان استمرار الاستيراد هو قطع لارزاقهم، مشيرا الى انهم دعوا الحكومة الى عدم اعدام الصناعة العراقية.
ونصب المتظاهرون مشنقة كرمز لاعدام الصناعة العراقية، كما رفعوا نعشا رمزيا خط عليه "الصناعات العراقية"، في اشارة الى وفاة الصناعة العراقية.
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