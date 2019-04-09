سيارات دون الموديل في بوابة البصرة

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الجمارك، الثلاثاء، عن ضبط ثلاث سيارات دون الموديل في مركز جمرك بوابة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، ان "قسم التحري والمكافحة في الهيئة العامة للجمارك/مديرية جمرك المنطقة الجنوبية تكمن اليوم، وبالتعاون مع شرطة الجمارك وقسم التفتيش والرقابة، من ضبط حاوية 40 قدما مخالفة للضوابط تحمل ثلاث سيارات دون الموديل في مركز جمرك بوابة البصرة".



واضافت الهيئة انه "قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول".

وأعلنت الهيئة في أوقات سابقة عن ضبط حالات مماثلة لمحاولات تهريب مختلفة وبنفس الطريقة في المراكز الكمركية قامت بأفشالها واحالتها للقضاء.

