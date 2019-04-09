عثر على مهاجرين من العراق في شاحنة وصلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية في بلجيكا.
وذكرت روسيا اليوم، ان "هؤلاء الأشخاص اكتشفوا في قاعدة شيفر الجوية الأمريكية الواقعة بمحافظة اينو صباح يوم 5 نيسان، حيث وصلت الشاحنة التي اختبأ فيها المهاجرون من ألمانيا وهي تحمل بضائع أمريكية للقاعدة، وقد اكتشف السائق وجودهم في الشاحنة عندما بدأت عملية تفريغها".
ووصل هؤلاء المهاجرون إلى هذا الموقع المغلق نتيجة عدم مراعاة قواعد الأمن المطلوبة، حيث لم يتم تفتيش الشاحنة قبل دخولها إلى القاعدة الجوية.
وكان عدد العراقيين المختبئين في الشاحنة ثمانية – خمسة رجال وامرأة وطفلان. ويبدو أنهم لم يكونوا على علم بالجهة التي تتوجه إليها الشاحنة. وقد تم تسليمهم جميعا إلى مديرية الهجرة البلجيكية، دون أن يكشف عن الجهة التي كانوا ينوون الوصول إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجرون عراقيون في شاحنة بقاعدة عسكرية أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.