رئيس الجمهورية يدعو لمعالجة الاشكاليات التي رافقت العملية الانتخابية

الخليج 365/ بغداددعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، الى ضرورة معالجة الاشكاليات التي رافقت العملية الانتخابية، لافتا الى ان مفوضية الانتخابات مؤسسة مهمة ويجب الحفاظ على استقلالية عملها.

وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة معن الهيتاوي".



وشدد صالح على "ضرورة معالجة الاشكاليات التي رافقت العملية الانتخابية في المرحلة الماضية"، مؤكداً "اهمية تجاوزها والعمل على تطوير النظام الانتخابي والكادر الذي يتولى عملية الاعداد والاشراف على الانتخابات لتمتين ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".

واشار الى دور المفوضية في تعزيز وانجاح العملية الديمقراطية"، لافتا الى "اهمية التعاون والتنسيق بين الجميع من اجل ضمان النزاهة والشفافية في انجاح الممارسات الانتخابية بالبلاد".

من جانبهم، استعرض رئيس واعضاء مجلس المفوضين الاستعدادات الجارية لاجراء الاستحقاق الانتخابي القادم، مؤكدين ان "المفوضية قد استكملت الاجراءات الفنية وبانتظار مجلس النواب استكمال التشريعات المطلوبة بهذا الشأن".

