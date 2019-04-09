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الخليج 365/ بغداد
وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء، كتابا رسميا الى مجلس المحافظة يؤكد فيه الاستمرار بممارسة عمله كمحافظ بموجب المرسوم الجمهوري.
ووجه عشرون عضوا في مجلس محافظة البصرة، في السابع من نيسان الحالي، استفسارا الى المحافظ اسعد العيداني برغبته البقاء بمنصب المحافظ وتقديم استقالته من عضوية مجلس النواب أو تقديم الاستقالة من منصب المحافظ والمباشرة في مجلس النواب لأداء الدور النيابي وذلك لمرور فترة من سنة تأريخ اجراء الانتخابات والمنصب شاغر حتى الان.
وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء، كتابا رسميا الى مجلس المحافظة يؤكد فيه الاستمرار بممارسة عمله كمحافظ بموجب المرسوم الجمهوري.
كما تضمنت الوثيقة انه فيما يخص مجلس النواب فبأمكان المجلس الرجوع الى مجلس النواب للاستيضاح منه عن الموضوع .
ووجه عشرون عضوا في مجلس محافظة البصرة، في السابع من نيسان الحالي، استفسارا الى المحافظ اسعد العيداني برغبته البقاء بمنصب المحافظ وتقديم استقالته من عضوية مجلس النواب أو تقديم الاستقالة من منصب المحافظ والمباشرة في مجلس النواب لأداء الدور النيابي وذلك لمرور فترة من سنة تأريخ اجراء الانتخابات والمنصب شاغر حتى الان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. العيداني يرد على مجلس البصرة ويؤكد استمراره بعمله كمحافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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