المحكمة الاتحادية تكلف ٣ خبراء للوقوف على نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب

الخليج 365/ بغدادأعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تكليفها ثلاثة خبراء للوقوف على نسبة تمثيل النساء في عضوية مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت طعوناً تتعلق بنسبة تمثيل النساء في مجلس النواب".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة كانت قد كلفت خبيراً قدم تقريره الذي يتضمن رؤيته الفنية لآلية توزيع النساء بين القوائم الفائزة ونسبة تمثيلهن في مناطقهن لعضوية مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية".



وأشار إلى أن "قسماً من أطراف الطعون اعترض على تقرير الخبير، وبناء عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا تكليف ثلاثة خبراء للقيام بالمهمة ذاتها، من أجل الوقوف على الحقائق وليطمئن الأطراف إلى مسار الدعوى".

وبين الساموك، أن "المحكمة أجلت النظر في الطعون إلى ١٦ من الشهر الحالي من أجل دعوة الخبراء الثلاثة وتكليفهم رسمياً بمهمتهم وتحليفهم اليمين القانونية".

وأكد، أن "مجموع الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد هو 7 دعاوى فقط، اثنان منها مستأخرة لأمور قانونية، وأربعة نظرت واحيلت انتظار لما يقدمه الخبراء، وواحدة لم تنظر لغاية الوقت الحاضر"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا لم تعرض عليها اي دعوى تخص الوزراء".

