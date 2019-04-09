حفيدة صدام تتحدث عن خطأ جدها ودعوة طالباني لاستضافة العائلة بعد سقوط بغداد

الخليج 365/ بغداداكدت حرير حسين كامل، حفيدة رئيس النظام السابق صدام حسين، أن العائلة رفضت بعد سقوط بغداد طلبا من رئيس إقليم كردستان آنذاك جلال طالباني باستضافة العائلة.

وقالت حرير وهي مؤلفة كتاب حفيدة صدام في تصريح لـ روسيا اليوم، أن "سبب رفض دعوة طالباني الذي أصبح رئيسا للعراق لاحقا كان لسبب أمني وليس لأمر متعلق بشخصه".

على صعيد آخر، قالت كامل أن من "أحد أهم أخطاء الرئيس الأسبق هو الاعتماد على العائلة".



وأوضحت حرير حسين كامل أن "تلك الفكرة أدت إلى تضرر العائلة والحلقة القريبة منها".

وأفادت حفيدة صدام حسين بـ"أن الكثير من العراقيين عانوا من تصرفات بعض أفراد العائلة من الحلقات غير القريبة".

وردا على سؤال بخصوص تصرفات نجلي الرئيس السابق قصي وعدي والحلقات الضيقة التي خلقت مسافة بين النظام والحزب، والنظام والشعب، قالت حرير إن "تصريحاتها كانت واضحة"، مؤكدة أنها أشارت في حديثها إلى "تصرفات بعض أفراد العائلة من الحلقة البعيدة".

وتابعت بالقول إنها "لم تقصد في تصريحاتها بتصرفات قصي وعدي"، مبينة أن "الأخير لم يكن لديه منصب سياسي ليؤثر على القرارات السياسية أو الشؤون الداخلية وشؤون العراق بصفة عامة".

