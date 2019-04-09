حب نور يتسبب بمحاسبة سائح خطة غراميات على جسر تاريخي في زاخو "صور"

الخليج 365/ بغدادتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، صورا لسائح قام بخط عبارة غرامية على جسر تاريخي في زاخو، ما دفع القوات الامنية الى محاسبته.

وذكر عدد من الناشطين ان "سائحا قام بكتابة عبارة (نور بحبك)، ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ ﺩﻻﻝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ في قضاء زاخو".

واضافوا ان "قوات الشرطة التابعة لهيئة الاثار حاسبت السائح على الفور واجبرته ﻋﻠﻰ ازالة الكتابات"، مشيرين الى انه "ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑﻤﻮﻟﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ آلة (الكوسرة) من اجل مسح عبارته".





