الداخلية: ضابط حسابات إحدى دوائر البطاقة الوطنية يختلس أكثر من 10 ملايين دينار

الخليج 365/ بغداداعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الاثنين، ان ضابط حسابات إحدى دوائر البطاقة الوطنية في الكرخ يختلس أكثر من 10 ملايين دينار، مشيرة الى ضبطه والتحقيق معه.

وقالت المفتشية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اكتشفت قيام ضابط حسابات إحدى دوائر البطاقة الوطنية ببغداد / الكرخ باختلاس ايرادات حكومية لشهر واحد تقدر بأكثر من 10 ملايين دينار".



واضافت "وتمت عملية الكشف عن الاختلاس نتيجة لقيام اللجنة التدقيقية بتدقيق حسابات الدائرة والمتعلقة بالرسوم والايرادات السيادية التي يتم جبايتها من المواطنين، حيث اكتشفت اللجنة قيام ضابط الحسابات بالتلاعب والتحايل وعدم تسديده الايرادات السيادية لشهر كانون الأول من عام 2018 والبالغة قيمتها (10,529,250 ) ديناراً . تعّمد خلالها ضابط الحسابات ادخال المبالغ ضمن قيود السجل المحاسبي (66) وختم السجل بختم التدقيق وارسال كتاب يتضمن تسديد المبلغ إلا أنه لم يقم بتسديد المبلغ الى صندوق مديرية أحوال الكرخ".

وتابع المفتشية "الى ذلك أجرى مكتب المفتش العام التحقيق الاداري الابتدائي مع الضابط المختلس واتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، ولا زالت التحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة ملابساتها وهل هنالك اختلاسات أخرى غيرها في الدائرة".

