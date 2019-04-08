العثور على جثة جديدة تعود لطفلة من ضحايا العبارة في حمام العليل

افاد مصدر امني في محافظة نينوى، الاثنين، بالعثور على جثة طفلة قرب حمام العليل تعود لضحايا حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الدفاع المدني عثرت اليوم على جثة طفلة قرب منطقة حمام العليل تعود لضحايا حادثة العبارة في الموصل".
يشار الى ان وزارة الصحة اعلنت امس الاحد (7 نيسان 2019) ان عدد ضحايا حادثة العبارة في الموصل بلغ 107 صرعى و88 مفقودا.
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