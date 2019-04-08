مصدر بالتربية يكشف عن تورط شخصية متنفذة في الوزارة بملف فساد

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر مطلع في وزارة التربية، الاثنين، عن تورط شخصية متنفذة في الوزارة بملف فساد جرى خلاله قبض اموال مقابل القيام بمخالفة قانونية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصية متنفذة في وزارة التربية متورطة بملف فساد قبض جرائه اموالاً طائلة، حيث أصدرت هيأة النزاهة كتاباً طلبت فيه إحالة هذه الشخصية للتحقيق عن قضية فك حجز شاحنات تابعة لمطبعة أهلية يمتلكها شخصان كان قد تم حجز شاحناتها في كركوك بسبب مخالفات قانونية".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هذا الشخص ارسل كتاباً للجهات الرقابية طالب فيه بفك الحجز عن تلك الشاحنات بصورة تخالف القانون"، مبيناً ان "هيئة النزاهة حققت بالموضوع وكشفت عن المتورط فيه ووجهت طلباً الى مفتش عام التربية لاحالته للتحقيق".