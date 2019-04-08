دفاع مدني نينوى تحذر اصحاب الكازينوهات من زيادة اطلاقات سد الموصل

حذّرت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، الاثنين، اصحاب الكازينوهات من زيادة اطلاقات سد الموصل.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "على المواطنين الساكنين على ضفاف نهر دجلة واصحاب الكازينوهات والمقالع واصحاب المواشي، أخذ الحيطة والحذر ورفع ممتلكاتهم الخاصة وذلك بسبب زيادة اطلاقات سد الموصل لهذا اليوم".
وأضافت أن "الحد الاعلى للتصريف سيصل الى ٣٠٠٠ متر مكعب في الثانية واحتمال ارتفاع منسوب النهر الى الحدود القصوى".
يذكر أن محافظات عدة تشهد ارتفاع مناسيب المياه فيها، ما ادى الى دخول المياه الى عدد من المناطق السكنية.
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