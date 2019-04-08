المباشرة باعمال اكمال جسر المثنى ونصب عائمين في الموصل

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن السلطات المختصة باشرت باعمال اكمال جسر المثنى في الموصل، في حين اشار الى عزم عمليات نينوى نصب جسرين عائمين في المدينة لتخفيف الزخم المروري.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إنه "تمت المباشرة باعمال اكمال جسر المثنى في الموصل".





واشار المصدر الى أن "عمليات نينوى ستقوم بنصب جسرين جديدين عائمين في مدينة الموصل، لتخفيف الزخم المروري لحين اكمال جسور المدينة".