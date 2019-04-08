بالفيديو: عودة الحياة الى الأنبار مع انطلاق الاسبوع الثقافي السنوي

ديمومة الاشياء تستمر لتعكس ان الحياة لا تتوقف عند حدود الارهاب الذي رسمه تنظيم داعش، بعد أن نالت الاعمال الفنية القبول والاستحسان من قبل الحاضرين.
الكثير من الرسائل الايجابية اوصلها الاسبوع الثقافي السنوي الاول، تأتي في مقدمتها ان الانبار خرجت من قاع الفكر المتطرف الذي حاول الارهاب غرسه ليجني ثمار الموت حتى عقب انكساره.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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