بالفيديو: عودة الحياة الى الأنبار مع انطلاق الاسبوع الثقافي السنوي

الحياة تعود من جديد في محافظة الانبار لتتنفس كل ما هو ابداعي، هذا ما عكسه الاسبوع الثقافي السنوي الاول الذي اقامته كلية المعارف الجامعة بعد ان تناول العديد من الاعمال الفنية والادبية.

ديمومة الاشياء تستمر لتعكس ان الحياة لا تتوقف عند حدود الارهاب الذي رسمه تنظيم داعش، بعد أن نالت الاعمال الفنية القبول والاستحسان من قبل الحاضرين.

الكثير من الرسائل الايجابية اوصلها الاسبوع الثقافي السنوي الاول، تأتي في مقدمتها ان الانبار خرجت من قاع الفكر المتطرف الذي حاول الارهاب غرسه ليجني ثمار الموت حتى عقب انكساره.



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