بالفيديو: اهالي برينج يتظاهرون احتجاجا على غلق الجسر العائم الوحيد في منطقتهم

احتجاجا على غلق الجسر العائم الوحيد الذي يربط مدينتهم بالمناطق الاخرى، تظاهر اهالي منطقة برينج في قضاء العزيزية بمحافظة واسط. إذ اكد المواطنون على ضرورة تدخل الجهات الحكومية لوضع حد لمعاناتهم.

وبدورها، تحدثت مديرية طرق وجسور واسط عن ايقاف العمل بتلك الجسور نتيجة الموجات الفيضانية. فيما لفتت الى ان الاعمال ستستأنف حال انخفاض مناسيب النهر. في وقت وجهت الحكومة المحلية الدوائر المعنية بالناحية لتقديم الخدمات لمنطقة برينج.



وبحسب اهالي منطقة برينج في قضاء العزيزية، فان معاناتهم مع الجسر لن تنتهي ما لم تكن هنالك حلول واقعية من قبل الحكومة المحلية، من خلال انشاء جسر ثابت على نهر دجلة .

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