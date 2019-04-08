وبدورها، تحدثت مديرية طرق وجسور واسط عن ايقاف العمل بتلك الجسور نتيجة الموجات الفيضانية. فيما لفتت الى ان الاعمال ستستأنف حال انخفاض مناسيب النهر. في وقت وجهت الحكومة المحلية الدوائر المعنية بالناحية لتقديم الخدمات لمنطقة برينج.
وبحسب اهالي منطقة برينج في قضاء العزيزية، فان معاناتهم مع الجسر لن تنتهي ما لم تكن هنالك حلول واقعية من قبل الحكومة المحلية، من خلال انشاء جسر ثابت على نهر دجلة .
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: اهالي برينج يتظاهرون احتجاجا على غلق الجسر العائم الوحيد في منطقتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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