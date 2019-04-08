صحة ميسان تعلن يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع دواماً رسميا لجميع مؤسساتها

أعلن مدير اعلام صحة ميسان محمد الكناني، الاثنين، أن يومي الجمعة والسبت دواماً رسميا لجميع المؤسسات الصحية داخل المحافظة.
وقال الكناني في حديث لـ الخليج 365، إن "يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع دواماً رسمياً لجميع المؤسسات الصحية داخل المحافظة"، عازيا سبب القرار الى "تقديم الخدمات للمتضررين من الفيضانات وتحسباً لأي طارئ".
واضاف أن "هذا القرار نجم عنه استنفار كافة الكوادر الصحية في المحافظة".
يذكر ان عدد من القرى التابعة لمحافظة ميسان غرق نتيجة سيول قادمة من ايران فضلا عن ارتفاع مناسيب نهر دجلة.
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