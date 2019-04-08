وقد كشفت قائمقامية بعقوبة بالأرقام عن حجم الاضرار المرصودة حتى الان بسبب ارتفاع مناسيب نهر ديالى، مؤكدة حدوث نزوح طوعي لاكثر من مئتي اسرة.
والجدير ذكره أن استمرار غرق بساتين كبيرة في بعقوبة وريفها سيؤدي، وفق معنيين، الى اضرار كبيرة قد تصل الى هلاك الاراضي الزراعية وهجرة من يرعاها. وهذا ما يستوجب استنفار الجهود الحكومية للخروج بأقل الخسائر.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نزوح طوعي وخسارة الأراضي الزراعية في ديالى نتيجة لتداعيات السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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