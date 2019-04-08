بالفيديو: نزوح طوعي وخسارة الأراضي الزراعية في ديالى نتيجة لتداعيات السيول

لا تزال تداعيات ارتفاع مناسيب نهر ديالى ضمن حدود بعقوبة وريفها تحصد مزيد من الخسائر المادية، وخاصة في البساتين المطلة على النهر. وقد غرق الجزء الاكبر منها وسط مخاوف من هلاكها في حال استمرت الازمة اياما اخرى...

وقد كشفت قائمقامية بعقوبة بالأرقام عن حجم الاضرار المرصودة حتى الان بسبب ارتفاع مناسيب نهر ديالى، مؤكدة حدوث نزوح طوعي لاكثر من مئتي اسرة.

والجدير ذكره أن استمرار غرق بساتين كبيرة في بعقوبة وريفها سيؤدي، وفق معنيين، الى اضرار كبيرة قد تصل الى هلاك الاراضي الزراعية وهجرة من يرعاها. وهذا ما يستوجب استنفار الجهود الحكومية للخروج بأقل الخسائر.



يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.