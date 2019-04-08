أمانة العاصمة توجه إنذاراً نهائياً إلى "متجاوزين" في بغداد الجديدة

الخليج 365/ بغدادأعلنت أمانة بغداد، الاثنين، أنها وجهت إنذاراً نهائياً مدته 10 أيام لـ"المتجاوزين" في شارع 77 بمنطقة بغداد الجديدة من أجل رفع "تجاوزاتهم".

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بلدية بغداد الجديدة قامت بإنذار المتجاوزين إنذاراً نهائياً في شارع 77 برفع تجاوزات ولمدة 10 ايّام".

وأضافت الأمانة في بيانها، أنه "بخلافه ستقوم الدائرة البلدية برفعها وإزالتها وتحميل المتجاوزين كلفة الأضرار".



يذكر أن أمانة بغداد تنفذ حملات بشكل مستمر لإزالة "التجاوزات" في مناطق مختلفة من العاصمة.