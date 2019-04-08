بالفيديو: مؤسسة خيرية تكرم الايتام بمناسبة يومها العالمي

أكثر من مئة ألف يتيم ترعاهم مؤسسة خيرية في النجف من دون أي دعم حكومي، كرمت بعضهم خلال يوم اليتيم العالمي في محاولة لتسليط الضوء على احتياجاتهم الفعلية على المدى البعيد.

وفي الوقت الذي يفتقد فيه العراق الى قاعدة بيانات تسن على ضوئها قوانين راعية للأيتام، استنزفت الحرب ضد داعش مقدرات الحكومة ما أدى الى تأخير استحقاقات فئة الايتام لأربع سنوات كاملة.

ويذكر أن الحروب المهلكة التي مرت على البلد، خلّفت ملايين الارامل والايتام الذين لم تتوفر لهم سبل العيش الكريم لأسباب شتى تأتي في مقدمتها الازمات المالية وعدم الاكتراث لهذه الفئة من المجتمع.



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