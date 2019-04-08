وفي الوقت الذي يفتقد فيه العراق الى قاعدة بيانات تسن على ضوئها قوانين راعية للأيتام، استنزفت الحرب ضد داعش مقدرات الحكومة ما أدى الى تأخير استحقاقات فئة الايتام لأربع سنوات كاملة.
ويذكر أن الحروب المهلكة التي مرت على البلد، خلّفت ملايين الارامل والايتام الذين لم تتوفر لهم سبل العيش الكريم لأسباب شتى تأتي في مقدمتها الازمات المالية وعدم الاكتراث لهذه الفئة من المجتمع.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مؤسسة خيرية تكرم الايتام بمناسبة يومها العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.