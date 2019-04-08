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أقام نادي فتاة نينوى الرياضي، اليوم الاثنين، ماراثون نينوى الدولي للنساء بمشاركة 150 فتاة، وحضور قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري.
واقيم المارثون تضامنا مع ضحايا فاجعة العبارة، حيث كان الانطلاق من موقع الحدث في غابات الموصل.
وسبق ان احتضنت مدينة الموصل اقامة فعاليات ماراثونية للشباب والنساء، بعد تحرير المدينة من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي، الذي مارس اقسى الاحكام بحق نساء وشباب المدينة الذين حرموا من هكذا فعاليات على مدى اعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الموصل تحتضن مارثونا نسويا دوليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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