بالصور.. الموصل تحتضن مارثونا نسويا دوليا

الخليج 365/ بغدادأقام نادي فتاة نينوى الرياضي، اليوم الاثنين، ماراثون نينوى الدولي للنساء بمشاركة 150 فتاة، وحضور قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري.

واقيم المارثون تضامنا مع ضحايا فاجعة العبارة، حيث كان الانطلاق من موقع الحدث في غابات الموصل.





وسبق ان احتضنت مدينة الموصل اقامة فعاليات ماراثونية للشباب والنساء، بعد تحرير المدينة من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي، الذي مارس اقسى الاحكام بحق نساء وشباب المدينة الذين حرموا من هكذا فعاليات على مدى اعوام.

