القضاء يوضح ملابسات الحكم القضائي الصادر بحق احد المحامين

أصدر مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، توضيحا بشأن ملابسات الحكم القضائي الصادر بحق المحامي فؤاد احمد فرمان .
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الحكم الصادر بحق المحامي فؤاد احمد فرمان بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي".
واضاف أن "المدان قام بالتلفظ بكلمات نابية والتهجم على قضاة الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية بعد انتهاء إجراءاتها بالقضية التي كان المحامي يترافع عنها"، لافتاً الى ان "المحكمة قررت بعد تعرضها للإساءة إحالته الى قاضي التحقيق وفق المادة القانونية".
وتابع المجلس ان "المدان لديه سوابق في ارتكاب جرائم التلفظ والتهجم على الموظفين العموميين والمحكمة طبقت القانون حيث انه حق الدفاع مكفول وفق الدستور إلا إنها لم تكفل التجاوز على هذا الحق الذي وضع المشرع عقوبات قانونية لحالات التجاوز "، لافتا الى ان "القرار الصادر من المحكمة غير نهائي وهو قابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية".
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