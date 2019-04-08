الوطنية تنفي شمول مرشحها نجاح الشمري باجراءات المساءلة او امتلاكه جنسية سويدية

الخليج 365/ بغدادنفى رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الاثنين، الانباء التي تحدثت عن شمول مرشح وزارة الدفاع نجاح الشمري بإجراءات المساءلة والعدالة او ان تكون جنسيته سويدية.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "مرشح وزارة الدفاع نجاح الشمري غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، كما انه لا يمتلك الجنسية او الجواز السويدي وهو شخصية وطنية تملك من الكفاءة مايجعلها قادرة على التصدي لتحديات المنصب وهو الاساس الذي عملت من خلاله الوطنية ورئيسها اياد علاوي في اختيار مرشحي الدفاع".



واضاف الشمري، ان "هذا الأسلوب الغرض منه خلق جو ضاغط على الهيئة لوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهو ما تعودنا عليه من قبل بعض الأطراف السياسية التي تستهدف الشخصيات الوطنية الكفوءة وتسعى إلى بقاء الفوضى في مؤسسات الدولة لكننا على قناعة كاملة بان هيئة المساءلة اكبر واكثر حيادية ومهنية من تلك الاصوات".

وكانت تصريحات صحفية لبعض اعضاء البرلمان تناقلتها وسائل اعلام محلية، اليوم، اشارت الى شمول مرشح إياد علاوي لوزارة الدفاع "السويدي" نجاح الشمري بالمسائلة والعدالة كونه بعثي عضو فرقة.

