الخارجية العراقية: الوقت حان لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، استمرار سعيها لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، مؤكدة أن الوقت حان لذلك، فيما اشارت الى أن العراق بات مصدر ثقل سياسي جديد في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف، في حديث لـ الخليج 365، إن "العراق بات اليوم نقطة التقاء للجيران والأشقاء والإخوة ومركز ثقل سياسي جديد في المنطقة".
واوضح الحكيم أن "علاقتنا متينة مع دول جوار العراق ومنها السعودية والأردن والكويت وتركيا".
واضاف المتحدث باسم الخارجية، "نعمل جاهدين لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية"، مؤكدا أن "الوقت قد حان لذلك".
وكانت الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعلنت مؤخرا أن عودة سوريا للجامعة مرتبطة بوجود توافق لدى الدول العربية الأعضاء بقبولها موقف دمشق بشأن التسوية السياسية و"العلاقة مع إيران".
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