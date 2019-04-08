عبد المهدي يامر بتكليف السهيل وزيراً للتربية بالوكالة



أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، بتكليف وزير التعليم العالي قصي السهيل بمهام وزير التربية بالوكالة الخليج 365/ بغدادأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، بتكليف وزير التعليم العالي قصي السهيل بمهام وزير التربية بالوكالة وقال مصدر مطلع، لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بتكليف وزير التعليم العالي قصي السهيل وزيراً للتربية بالوكالة بدلا من علاء العلواني". ومازالت وزارات التربية والعدل والداخلية والدفاع شاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دون اختيار اي شخصية لقيادتها بسبب الاختلاف السياسي.





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