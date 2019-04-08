نائبة تدعو إلى رفع "الغبن" عن الموظفين حاملي شهادات الدبلوم

الخليج 365/ بغداددعت عضو مجلس النواب غيداء كمبش، الاثنين، إلى رفع "الغبن" عن الموظفين في المؤسسات الحكومية الذين يحملون شهادات الدبلوم.

وقالت كمبش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموظفين حاملي شهادة الدبلوم يتم تسكين ترفيعاتهم عند الدرجة الرابعة اسوة بحملة الشهادة الإعدادية، مؤدياً إلى إهدار لطاقة الفنيين والكوادر الوسطى في مؤسسات الدولة المختلفة".

ودعت كمبش، إلى "رفع الغبن عن حملة شهادات الدبلوم العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة"، مطالبةً رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط بـ"دعم هذه الشريحة الفعالة، بما يساهم في تطوير القطاعات الحكومية المختلفة".

