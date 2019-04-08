دعت عضو مجلس النواب غيداء كمبش، الاثنين، إلى رفع "الغبن" عن الموظفين في المؤسسات الحكومية الذين يحملون شهادات الدبلوم.
وقالت كمبش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموظفين حاملي شهادة الدبلوم يتم تسكين ترفيعاتهم عند الدرجة الرابعة اسوة بحملة الشهادة الإعدادية، مؤدياً إلى إهدار لطاقة الفنيين والكوادر الوسطى في مؤسسات الدولة المختلفة".
ودعت كمبش، إلى "رفع الغبن عن حملة شهادات الدبلوم العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة"، مطالبةً رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط بـ"دعم هذه الشريحة الفعالة، بما يساهم في تطوير القطاعات الحكومية المختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تدعو إلى رفع "الغبن" عن الموظفين حاملي شهادات الدبلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.