محكمة تحقيق الكوت تصدق أقوال داعشي سوداني الجنسية

دونت محكمة تحقيق الكوت التابعة لرئاسة استئناف واسط اعترافات متهم يحمل الجنسية السودانية يعمل بصفة قيادي ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "تم القبض على المتهم في مدينة الكوت حيث أثبتت التحقيقات انه مشارك في العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية في قضاء بيجي لمحافظة صلاح الدين" .
وتابع، أن "المحكمة صدقت أقوال المتهم وإحالته وفق القانون للمحاكم المختصة".
واشار البيان الى أن "المتهم سوداني الجنسية من القياديين في تنظيم داعش الإرهابي وقد كان مختبئ طيلة السنتين الماضية في محافظة واسط مدينة الكوت لغاية إلقاء القبض عليه ".
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