بالصور.. السنك بلا بسطات

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد عن حملة لازالة التجاوزات وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " كوادر بلدية الرصافة قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات من أكشاك وبسطات وعربات متنقلة في منطقة السنك".

واضافت ان "هذه البسطات كانت تعرقل حركة السير والمرور وتسبب زخماً مرورياً بالاضافة الى تشويه المنظر العام".







