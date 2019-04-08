مجلس النجف يعطل الدوام الرسمي في المحافظة غداً

الخليج 365/ النجفأعلن رئيس مجلس النجف وكالة مجيد زيني، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الثلاثاء، مشيراً إلى استثناء الدوائر الخدمية والأمنية من العطلة.

وقال زيني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يعلن مجلس محافظة النجف الاشرف يوم الثلاثاء الموافق 9/4/2019 عطلة محلية رسمية في محافظة النجف".

وأضاف، أن "ذلك يأتي لمناسبة ذكرى شهادة المرجع الكبير اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره وشقيقته العلوية بنت الهدى وتزامنها مع ذكرى سقوط النظام الدكتاتوري البعثي".



وأشار زيني، إلى "استثناء الدوائر الخدمية والأمنية من العطلة لضمان ديمومة تقديم خدماتها إلى المواطنين".