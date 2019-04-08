النزاهة تضبط رئيس لجنة الكشف بمنفذ الشلامجة متلبساً بتمرير معمل لصناعة الأعلاف

الخليج 365/ بغدادكشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن ضبط رئيس وأعضاء لجنة الكشف في منفذ الشلامجة الحدودي (مركز جمرك الشلامجة)، لاقدامهم على محاولة تمرير معمل لصناعة الأعلاف خلافاً للضوابط والتعليمات

وقال الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريقاً من مديريَّة تحقيق البصرة التابعة للهيئة الذي انتقل إلى منفذ الشلامجة الحدودي، تمكن من ضبط أربعة مُتَّهمين وهم رئيس لجنة الكشف في المنفذ وثلاثة أعضاء بالجرم المشهود لقيامهم بالكشف على معمل لصناعة الأعلاف الحيوانية موزع بين ثلاث شاحناتٍ بصورة مخالفة للقانون".



وأضافت الهيئة، أنه تم "ترسيم المواد جمركياً على أساس أنها خزَّان حديد دون ذكر ملحقاته، وتسبب ذلك بحصول فرق كبيرٍ في الرسم الجمركي"، لافتا الى أنه تم "تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمتهمين، وعرضه رفقة المواد المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق"، لافتة إلى أن "عملية الضبط تمت بموجب مذكرة قضائية".

يُشارُ إلى أن الهيئة نفذت عدداً من عمليَّات الضبط في البصرة خلال العام الحالي، إذ تمَّ ضبط رئيس لجنة الكشف في جمرك ميناء أم قصر الشمالي ومعاون مدير الجمرك في قضيتيتن منفصلتين متلبسين بتهريب أربع حاويات مُحمَّلة بالدراجات النارية وزيت المحركات.

