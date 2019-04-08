بالصورة.. انتشال جثة امرأة من ضحايا عبارة الموصل

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الاثنين، بانتشال جثة تعود لامرأة من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور على جثة لامرأة من ضحايا عبارة الموصل قرب مشروع ماء ساهرون، وتم انتشال جثة امرأة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم "نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

يشار إلى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، الخميس (21 آذار 2019)، وفُقد آخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية ب ‍‍الموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام ثلاثة أيام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.



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وأعلنت اللجنة التحقيقية المشكلة لنظر حادث غرق العبارة في الموصل، في 31 اذار 2019، عن إلقاء القبض على مالكي العبارة، فيما اشارت الى توقيف ثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة.

واعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة يحيى رسول، عن اعتقال مالكي الجزيرة السياحية في الموصل، بالتعاون مع الاسايش في محافظة اربيل.

وكشف عضو مجلس نينوى حسام العبار، اليوم الاثنين، عن موعد إعلان نتائج التحقيق النهائية بشأن حادثة العبارة، مشيراً إلى أن دائرة الطب العدلي تسلمت جثث 108 ضحية حتى الآن.



