علاوي يعلن تأييداً مشروطاً لإنشاء إقليم البصرة ويدعو إلى استئصال "الغدد السرطانية"

الخليج 365/ بغدادأعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، تأييده "مبدئياً" لإنشاء إقليم البصرة بشرط وجود مؤسسات رصينة تحميه وقوانين واضحة تضبط اداءه وتحدد صلاحياته، داعياً إلى عملية عاجلة تستأصل "الغدد السرطانية" في المحافظة.

وذكر علاوي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل سيعالج إنشاء الإقليم أساس المشكلة ويضع حداً لسوء التخطيط والادارة وهدر المال"؟



وأضاف علاوي، "من حيث المبدأ، لا نُعارض إقامة الإقليم شرط وجود مؤسسات رصينة تحميه وقوانين واضحة تضبط اداءه وتحدد صلاحياته".

وأشار إلى أن "البصرة المكلومة بحاجة اليوم لعملية عاجلة تستأصل الغدد السرطانية التي خلفها وباء الفساد فيها".

وكان مجلس محافظة البصرة صوت، بالأغلبية خلال جلسة استثنائية عقدها، الاثنين 1 نيسان 2019، على المضي بإجراءات تحويل المحافظة الى اقليم، وقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطوات تأسيس الاقليم من الناحية القانونية.

