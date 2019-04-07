وفاة شيخ عشائر البو نمر فيصل الكعود

الخليج 365/ بغداد
توفي، اليوم الأحد، شيخ عشائر البو نمر فيصل الكعود في إحدى مستشفيات بغداد.
وأضاف الكعود، أن "الشيخ توفي بعد صراع مع المرض في احدى مستشفيات بغداد".
توفي، اليوم الأحد، شيخ عشائر البو نمر فيصل الكعود في إحدى مستشفيات بغداد.
وقال أحد شيوخ عشائر البو نمر نعيم الكعود في حديث لـ الخليج 365، إن "الشيخ فيصل نجرس الكعود شيخ عشيرة البونمر توفي، اليوم، عن عمر ناهز ٨٥ عاماً".
وأضاف الكعود، أن "الشيخ توفي بعد صراع مع المرض في احدى مستشفيات بغداد".
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