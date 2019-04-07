واسط تطلب من عمليات بغداد بتحويل 1000 كتلة كونكريتية لردم تآكلات دجلة

الخليج 365/ بغدادطالبت محافظة واسط، الاحد، من عمليات بغداد بتحويل 1000 كتلة كونكريتية لردم تآكلات نهر دجلة بعد ارتفاع منسوب المياه.

وقال محافظ واسط محمد المياحي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "واسط طلبت من عمليات بغداد بتحويل 1000 قطعة من الكتل الكونكريتية التي تم رفعها من العاصمة بغداد لإستخدامها في ردم التآكلات في نهر دجلة التي تهدد المحافظة".

ودعا المياحي، المحافظات المجاورة الى "تعزيز المحافظة بالجهد الآلي من قلابات وحفارات وشفلات كون الايام القادمة سيكون منسوب المياه في اعلى مستوى له ويحتاج جهد كبير لمعالجة سداد النهر على طول امتداده في واسط".

