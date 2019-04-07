اعلنت امانة بغداد، الاحد، إنذار المتجاوزين في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي لمدة اسبوع واحد لرفع تجاوزاتهم.
وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، إن "بلدية الكرادة قامت بإنذار المتجاوزين في شارع الزعفرانية العام وشارع المعهد والأربع شوارع لرفع تجاوزاتهم خلال أسبوع واحد".
واضافت الامانة، انه "بخلاف ذلك ستقوم ملاكات الدائرة البلدية بإزالتها ورفعها".
يشار الى ان امانة بغداد قامت قبل ايام بازالة التجاوزات في شارع الكرادة داخل وسط بغداد من اصحاب البسطات والاكشاك للمتجاوزين.
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تنذر المتجاوزين في الزعفرانية وتمهلهم اسبوعا لرفعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.