امانة بغداد تنذر المتجاوزين في الزعفرانية وتمهلهم اسبوعا لرفعها

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاحد، إنذار المتجاوزين في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي لمدة اسبوع واحد لرفع تجاوزاتهم.

وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، إن "بلدية الكرادة قامت بإنذار المتجاوزين في شارع الزعفرانية العام وشارع المعهد والأربع شوارع لرفع تجاوزاتهم خلال أسبوع واحد".

واضافت الامانة، انه "بخلاف ذلك ستقوم ملاكات الدائرة البلدية بإزالتها ورفعها".



يشار الى ان امانة بغداد قامت قبل ايام بازالة التجاوزات في شارع الكرادة داخل وسط بغداد من اصحاب البسطات والاكشاك للمتجاوزين.